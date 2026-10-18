J.D. Vance dă vina pe imigrație pentru violențele din Franța: „Li s-a spus că se va ajunge aici, dar nu au ascultat”

Vicepreședintele american J.D. Vance a susținut sâmbătă că imigrația este responsabilă pentru violențele care au izbucnit în timpul protestelor din Franța și a acuzat opoziția democrată că dorește același „viitor” pentru Statele Unite, anunță AFP și DPA, citate de Agerpres.

„Liberalii occidentali au importat lumea a treia în Franța și în alte țări în numele diversității și al compasiunii. Au ignorat aspectele fundamentale legate de asimilare și compatibilitate. Li s-a spus că se va ajunge aici, dar nu au ascultat. Mă rog ca Franța, o țară frumoasă cu oameni minunați, să pună capăt acestei nebunii înainte ca și alte monumente ale sale să fie incendiate”, a scris Vance într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Western liberals imported the third world into France and other countries in the name of diversity and compassion. They ignored fundamental questions of assimilation and compatibility. They were told it would lead to this and they didn’t listen. I pray that France, a beautiful country of amazing people, will stop this madness before more of its landmarks burn. And I hope Americans are paying attention. This is the future congressional Democrats seek for your country. — JD Vance (@JDVance) October 18, 2026

J.D.Vance, considerat un potențial candidat pentru alegerile prezidențiale din 2028, a făcut o paralelă cu alegerile parțiale care vor avea loc la începutul lunii noiembrie.

„Sper că americanii sunt atenți. Acesta este viitorul pe care democrații din Congres îl doresc pentru țara voastră”, a mai spus Vance.

Vicepreședintele american este o cutie de rezonanță pentru declarațiile președintelui SUA, Donald Trump.

La începutul acestui an, Trump a declarat că Europa se află într-un „moment de cotitură” din cauza problemelor legate de imigrație și energie, opinie reiterată cu ocazia mesajului pe care liderul american l-a postat după victoria regională a partidului german de extremă-dreapta, Alternativa pentru Germania, în regiunea Saxonia-Anhalt.

„Partidul populist din Germania tocmai a avut o seară cu adevărat importantă. În sfârșit, s-au săturat de regulile și reglementările absolut îngrozitoare privind imigrația, care au afectat atât de grav Germania. SUNT ÎN CREȘTERE și nu vor mai accepta acest lucru! MGGA!!!”, a scris Trump, în septembrie, pe rețeaua de socializare Truth Social.

Pozițiile lui Vance și Trump cu privire la Europa sunt în concordanță cu strategia de securitate națională a SUA, în care Europa este descrisă ca fiind sub riscul unei „dispariții civilizaționale”, acuzând Uniunea Europeană, migrația și guvernele de pe continent pentru un declin cultural, politic și demografic considerat iminent și care va face continentul de nerecunoscut în următorii 20 de ani.

Europa a respins pe mai multe voci această descriere, dar reflectă diferențele de viziune transatlantice care ar putea ieși la iveală în contextul alegerilor care vor avea loc în 2027 în mai multe țări din UE, inclusiv în Franța.