Jack Ma, fondatorul chinez al companiei Alibaba, donează Europei 1,8 milioane de măști și 100.000 de truse de testare pentru coronavirus

Activista adolescentă pentru mediu Greta Thunberg a declarat că activiștii trebuie să evite manifestațiile în masă pe fondul escaladării cazurilor de coronavirus din întreaga lume, sugerând însă că ”greve digitale” ar fi calea de urmat în timpul acestei crize transformate în pandemie.

”Noi tinerii suntem cei mai puțin afectați de acest virus, dar este esențial să acționăm în solidaritate cu cei mai vulnerabili și să acționăm în interesul cel mai bun al societății noastre comune”, a spus Thunberg într-o serie de mesaje pe Twitter, unde are peste patru milioane de următori.

”Așadar, menține-ți o prezență scăzută, dar spiritele ridicate și să facem pauză o săptămână. Vă puteți înscrie la #DigitalStrike pentru zilele de vineri viitoare – postați o fotografie cu voi protestând și utilizând hashtagul #ClimateStrikeOnline!”, a scris Greta Thunberg.

So keep your numbers low but your spirits high and let’s take one week at the time.

You can join the #DigitalStrike for upcoming Fridays- post a photo of you striking with a sign and use the hashtag #ClimateStrikeOnline !#fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate 4/4

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 11, 2020