Jair Bolsonaro, cel de-al 38-lea președinte al Braziliei, a fost învestit în funcție, făcând un apel la redresarea țării

Jair Bolsonaro a fost învestit marţi în funcţia de preşedinte al Braziliei în cadrul unei ceremonii oficiale la Brasilia, relatează AFP, potrivit Agerpres. Alegerile prezidențiale din Brazilia 2018 au fost istorice, deoarece au fost marcate de polarizare și s-au confruntat cu mii de știri false în rețelele sociale, însă acestea au culminat cu victoria celui de-al 38-lea președinte al Republicii Federative a Braziliei, Jair Messias Bolsonaro.

Învestirea vine la peste două luni după ce el a câştigat alegerile cu un program de extremă-dreapta în faţa stângii, la capătul unei campanii care i-a divizat pe brazilieni.

În primul său discurs adresat țării ca șef de stat al Braziliei, Jair Bolsonaro a promis că va “elibera țara de sub jugul corupției, criminalității, iresponsabilității economice și supunerii ideologice”.



Născut la 21 martie 1955 în orașul Glicério din statul São Paulo, Jair Messias Bolsonaro a absolvit Academia Militară Agulhas Negras în 1977, a intrat în rezervă în 1988 ca post de căpitan și a concurat pentru Consiliul municipal din Rio de Janeiro fiind ales consilier. În 1990, la doi ani după alegeri, el a câștigat primul dintre cele șapte mandate consecutive în funcția de deputat federal, fiind în 2014, cel mai votat de Camara federală cu 464.565 de voturi, potrivit datelor Curții Supreme Electorale.

În sesiunea legislativă actuală, Bolsonaro este șeful Comisiei pentru relații externe și apărare națională, înlocuitor al Comisiei pentru relații externe și apărare națională și înlocuitor al Comisiei pentru securitate publică și combaterea criminalității organizate, în plus este mebru și în sesiuni legislative ale Comisiei pentru drepturile omului și minorității.

În urma primului său discurs în calitate de președinte al Braziliei, a fost feliciat de președintele american, Donald Trump într-un mesaj pe Twitter.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech – the U.S.A. is with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019