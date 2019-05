Japonia are un nou împărat. Naruhito a preluat Tronul Crizantemei la o zi după ce tatăl său, Akihito, a devenit primul suveran nipon din ultimii 200 de ani care abdică

Patru avioane Eurofighter Typhoon italiene şi 130 de militari apără începând de miercuri spaţiul aerian al României, de la Baza Mihail Kogălniceanu, ca parte a operațiunii de poliție aeriană a NATO la Marea Neagră, după ce în ultimii ani forțele aeriene britanice și canadiene au executat astfel de misiuni aliate alături de forțele române, informează Comandamentul Aerian al NATO cu sediul la Ramstein, în Germania.

