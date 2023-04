Japonia dorește relații ”constructive și stabile cu China”, dar Beijingul trebuie să aibă un comportament ”responsabil”, subliniază premierul nipon, Fumio Kishida

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a adresat marți, 18 aprilie, membrilor Parlamentului European de la Strasbourg cu privire la strategia blocului european în raport cu China, după luni de dezbateri tot mai intense cu privire la modul în care UE trebuie să facă față unui Beijing din ce în ce mai puternic pe plan global.

Aceasta a arătat că „decuplarea nu este viabilă, dezirabilă sau chiar practică pentru Europa”, având în vedere statutul internațional și economic al Chinei, „precum și propriile noastre interese”, fiind, însă „clar că Europa trebuie să depună eforturi pentru a reduce riscul în unele părți importante și sensibile ale relației noastre”.

In the last decades China has become an economic powerhouse and a key global player.

It is now reducing its dependency on the world while increasing the world’s dependency on itself.

We need to develop a new approach.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 18, 2023