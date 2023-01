Japonia își consolidează controalele la exportul de tehnologii sensibile pentru a asigura eficacitatea sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei

Volodimir Zelenski, primul președinte al Ucrainei de origine evreiască, a atras atenția, în mesajul difuzat cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, asupra faptului că ”indiferența și ura ucid”.

”Astăzi, ca întotdeauna, Ucraina onorează memoria a milioane de victime ale Holocaustului. Știm și ne amintim că indiferența și ura ucid. De aceea, este atât de important ca toți cei care prețuiesc viața să dea dovadă de hotărâre atunci când vine vorba de salvarea celor pe care ura încearcă să îi distrugă”, a subliniat oficialul ucrainean, a cărui familie a cunoscut ororile Holocaustului, frați ai bunicului său murind în lagărele de exterminare naziste.

Today Ukraine honors the memory of millions of victims of the Holocaust.

We know and remember that indifference kills along with hatred.

That is why it is so important that everyone who values ​​life should show determination.

Eternal memory to all victims of the Holocaust! pic.twitter.com/GaN6g1aTe1

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2023