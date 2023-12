Japonia își extinde sancțiunile împotriva Rusiei imediat după adoptarea de către UE al celui de-al 12-lea pachet de măsuri restrictive

Marea Britanie, Japonia și Italia au semnat un tratat internațional pentru a crea un program care urmărește dezvoltarea unui avion de luptă avansat, au anunțat joi miniștrii apărării ai celor trei țări, informează Reuters, citat de Agerpres.

Acordul la care Reuters făcea trimitere încă din lua aceasta, a fost obținut la un an după ce aceste trei țări au convenit prima colaborare majoră în industria de apărare prin fuzionarea eforturilor individuale privind avioanele de luptă de generație nou ale Marii Britanii și Japoniei.

”Nicio naţiune nu poate face acest lucru singură la acest nivel de expertiză, combinat cu abilităţile şi echipamentele noastre, cu designul şi capacitatea noastră pe liniile de producţie”, a declarat ministrul britanic al apărării, Grant Shapps.

”În contextul în care ne confruntăm cu cel mai complex mediu de securitate de după Al Doilea Război Mondial, asigurarea superiorităţii aeriene continuă să fie o provocare crucială pe care trebuie să o realizăm”, a adăugat ministrul japonez al apărării, Minoru Kihara, flancat de Shapps şi ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, la Tokyo.

Parlamentul fiecărei țări trebuie să ratifice acordul. Etapa de dezvoltare comună a programului ar urma să înceapă în 2025. Avioanele de război – cunoscute sub numele de avioane Tempest în Marea Britanie și F-X în Japonia – vor înlocui avioanele Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale începând cu 2035 și vor concura cu cele dezvoltate de aliați precum SUA sau Franța, Germania și Spania, acestea trei unindu-și și ele forțele în vederea dezvoltării unor aparate de zbor ale viitorului.

Marea Britanie urmează să găzduiască atât sediul guvernamental comun al Programului Global de Luptă Aeriană (GCAP), cât şi sediul industrial comun. Primul director executiv al organizației guvernamentale va veni din Japonia, în timp ce primul lider al organizaţiei de afaceri va fi din Italia, conform anunţului.

Treaty signed 🇬🇧🇯🇵🇮🇹

The UK will headquarter the development of one of the most advanced fighter jets in history.

Working with our Italian and Japanese allies, we will build the supersonic stealth fighter we need to combat the threats of a more dangerous age. pic.twitter.com/IIcugKc0fR

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 14, 2023