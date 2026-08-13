Japonia protestează după vizita lui Putin pe insula disputată Iturup. Sanae Takaichi: „Absolut inacceptabilă”

Japonia a protestat vehement după ce președintele rus Vladimir Putin a vizitat joi insula Iturup, teritoriu administrat de Rusia, dar revendicat de Tokyo, informează Politico.

Insula, denumită Etorofu în Japonia, face parte din arhipelagul Kurile și se află la aproximativ 100 de kilometri de coasta insulei japoneze Hokkaido. Tokyo o include în așa-numitele Teritorii de Nord, în timp ce Moscova susține că arhipelagul a intrat în componența teritoriului rus în urma înfrângerii Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Astăzi am fost informat că președintele rus Putin a vizitat insula Iturup. Teritoriile de Nord, inclusiv insula Iturup, sunt parte integrantă a teritoriului Japoniei atât din punct de vedere istoric, cât și în temeiul dreptului internațional, iar Guvernul Japoniei protestează ferm față de această vizită”, a transmis ministrul japonez de externe Toshimitsu Motegi într-un mesaj publicat pe X.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a calificat deplasarea liderului rus drept „incompatibilă cu poziția consecventă a Japoniei privind Teritoriile de Nord” și „absolut inacceptabilă”.

Șefa guvernului de la Tokyo a avertizat că vizita va afecta suplimentar relațiile dintre cele două țări, deja deteriorate după invazia Rusiei în Ucraina.

„Chiar și în contextul stării dificile a relațiilor dintre Japonia și Rusia după invazia rusă în Ucraina, Japonia a depus toate eforturile posibile. Această vizită nu poate însă decât să accentueze sentimentul împotriva Rusiei în Japonia și să îngreuneze refacerea relațiilor pe termen mediu și lung. Sper ca partea rusă să trateze cu toată seriozitatea gravitatea acestei chestiuni”, a transmis Sanae Takaichi.

Disputa privește cele patru insule sudice ale arhipelagului Kurile, ocupate de Uniunea Sovietică la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și administrate în prezent de Rusia. Neînțelegerile teritoriale au împiedicat Moscova și Tokyo să încheie un tratat formal de pace după război.

Iturup are și o importanță militară pentru Moscova, care deține pe insulă o bază strategică. În 2025, Japonia a protestat față de organizarea unor exerciții rusești cu muniție reală în apele din zonă și a calificat drept „inacceptabilă” consolidarea prezenței militare a Rusiei în arhipelag.

Potrivit presei de stat ruse, Putin a vizitat în timpul deplasării o unitate din industria pescuitului și a degustat icre produse în regiune.