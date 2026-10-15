Japonia sprijină fermierii din R. Moldova printr-un împrumut de până la 55 de milioane de dolari pentru modernizarea agriculturii

Fermierii din Republica Moldova vor avea acces la tehnică și echipamente agricole moderne, sisteme de irigare, soluții digitale și echipamente pentru depozitarea și procesarea producției agricole. Investițiile vor ajuta agricultorii să își modernizeze fermele, să reducă consumul de apă și energie și să facă față schimbărilor climatice, informează un comunicat oficial.

În acest scop, Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea unui acord cu Japonia pentru continuarea proiectului „Modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole”. Noua etapă prevede o finanțare de până la aproximativ 55 de milioane de dolari, oferită cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA).

„Noi atragem această finanțare de la japonezi. Din acești bani agricultorii noștri pot să cumpere tehnică pe care o achită în rate, cu 10-15% mai ieftin decât prețul de piață. Statul este un intermediar care ajută agricultorii să obțină finanțare în condiții avantajoase și suntem recunoscători Guvernului Japoniei pentru contribuția de-a lungul anilor. Un aspect important: nu statul întoarce creditul, ci agricultorii vor întoarce banii. De asemenea, rata este 3,2%. Foarte multe dintre combinele moderne, tractoarele moderne pe care le vedem au fost cumpărate prin acest program japonez, care oferă agricultorilor prețuri mai mici, posibilitatea de a plăti în rate și costul extrem de avantajos al creditului”, a declarat Prim-ministrul Vasile Tofan.

Prin intermediul proiectului, agricultorii vor putea investi în modernizarea lucrărilor agricole, utilizarea mai eficientă a resurselor și îmbunătățirea condițiilor de păstrare și procesare a recoltei. Aceste investiții vor contribui la reducerea costurilor de producție și la creșterea competitivității fermelor.

Finanțarea va fi acordată pentru o perioadă de 20 de ani, cu o perioadă de grație de 6 ani. Proiectul prevede și un mecanism prin care banii rambursați vor putea fi utilizați pentru finanțarea altor investiții agricole.

Implementarea proiectului va fi asigurată de Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii, în colaborare cu Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală și Oficiul Național al Viei și Vinului.

Noua etapă continuă cooperarea dintre Republica Moldova și Japonia pentru dezvoltarea agriculturii. Din 2021, cu sprijinul Japoniei, au fost dezvoltate și implementate opt proiecte în sectorul agricol. Acestea au susținut procurarea tehnicii agricole, modernizarea fermelor zootehnice, utilizarea energiei regenerabile și a soluțiilor digitale, precum și instruirea fermierilor.

În etapa precedentă a proiectului, 472 de fermieri din toate raioanele țării au beneficiat de finanțare, fiind mobilizate investiții în valoare totală de circa 816 milioane de lei pentru achiziția a 841 de mașini și echipamente agricole.