Japonia: Yoshihide Suga, ales prim-ministru de Camera Inferioară a Parlamentului pentru a-i succeda lui Shinzo Abe, cel mai longeviv premier din istoria țării

Shinzo Abe, cel mai longeviv premier al Japoniei, a anunțat că demisionează din motive de sănătate, după șapte ani și opt luni la conducerea Executivului de la Tokyo, potrivit AFP și DPA, citate de Agerpres, și CNN.

”Chiar dacă mandatul meu se încheie peste un an și sunt multe provocări cărora trebuie să le oferim un răspuns, am decis să demisionez din postul de prim-ministru”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă, cerând scuze cetățenilor niponi că nu a putut să își îndeplinească atribuțiile.

Abe suferă de o boală cronică inflamatorie a intestinului, rectocolită hemoragică sau colită ulcerativă, care a reprezentat factor al bruștei sale demisii din postul de prim-ministru în 2007, punând capăt primului său mandat de șef al Executivului de la Tokyo după doar un an de la preluare.

Abe a mai spus că a început să se simtă obosit de la jumătatea lunii iulie, iar în luna august s-a dus la spital în două rânduri.

”Timp de aproape opt ani am controlat această boală cronică. În luna iunie a acestui an am efectuat investigații medicale regulate în urma cărora s-a constatat că există urme ale bolii. Am luat decizia de a renunța la postul de premier. Trebuie să luptă împotriva acestei boli”, a expllicat Abe.

Într-o primă reacție, președintele Consiliului European, Charles Michel, i-a transmis mulțumirile sale premierului nipon ”pentru parteneriatul strâns și puternic pe care UE și Japonia l-au construit sub conducerea ta. Ai ajutat Japonia să devină un pilon al sistemului multilateral de astăzi. Își urez sănătate și sper să te revăd curând, prietenul meu”, a scris Michel într-un mesaj pe Twitter.

I would like to thank PM @AbeShinzo for the close and strong partnership the #EU & #Japan have built under his leadership.

You have helped make Japan a pillar of today’s multilateral system.

I wish you good health and hope to meet you again soon, my friend.

— Charles Michel (@eucopresident) August 28, 2020