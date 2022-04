Jarosław Kaczyński avertizează că Polonia nu mai poate coopera cu Ungaria dacă nu-și schimbă abordarea față de războiul din Ucraina

Liderii instituțiilor UE condamnă cu fermitate un nou atac al armatei ruse aspura unei gări din Ucraina, orașul Kramatorsk, unde zeci de civili au fost omorâți de rachete și alți zeci de oameni, care așteptau în gară trenuri către regiuni mai sigure, au fost răniți.

„Condamn cu fermitate atacul lipsit de discernământ comis în această dimineață de Rusia împotriva unei gări din Kramatorsk, care a ucis zeci de oameni și a rănit mulți alții. Aceasta este încă o încercare de a închide coridoarele umanitare pentru cei care fug de acest război nejustificat și de a provoca suferință umană”, a scris șeful diplomației europene, Josep Borrell, care chiar în aceste momente se deplasează către capitala Ucrainei, împreună cu Ursula von der Leyen.

I strongly condemn this morning’s indiscriminate attack against a train station in #Kramatorsk by Russia, which killed dozens of people and left many more wounded. This is yet another attempt to close escape routes for those fleeing this unjustified war and cause human suffering

Reamintim că în această dimineață, Josep Borrell și Ursula von der Leyen au luat trenul din Polonia cu destianția Kiev, iar în următoarele ore, cei doi ar trebui să ajungă în capitala Ucrainei.

„Atacul cu rachete din această dimineață asupra unei gări folosite pentru evacuarea civililor din Ucraina este josnic. Sunt devastată de pierderea de vieți omenești și voi prezenta personal condoleanțe președintelui Volodimir Zelenski. Gândurile mele se îndreaptă către familiile victimelor”, a transmis Ursula von der Leyen pe Twitter.

De asemenea, președintele Consiliului European a fost îngrozit de atacul de astăzi: „Este îngrozitor să vezi cum Rusia lovește una dintre principalele gări folosite de civilii care încearcă să fugă din regiunea în care Rusia își intensifică atacul”, a scris Charles Michel pe Twitter.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.

Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved.

— Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022