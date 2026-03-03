JD Vance afirmă că schimbarea regimului de la Teheran nu este obiectivul principal al lui Trump în Iran, ci prevenirea dobândirii unei arme nucleare

Vicepreședintele american JD Vance a declarat luni că acțiunile președintelui Donald Trump în Iran nu au ca obiectiv principal schimbarea regimului de la Teheran, transmite agenția dpa, potrivit Agerpres.

Într-un interviu acordat Fox News, JD Vance a declarat că „într-o lume perfectă” Statele Unite ar primi cu bucurie un lider la Teheran dispus să coopereze cu Washingtonul, însă obiectivul principal al președintelui Trump este să se asigure că Iranul nu va dobândi niciodată o armă nucleară, indiferent de cine se află la putere.

„Orice s-ar întâmpla cu regimul (de la Teheran) , într-o formă sau alta, este incidental față de obiectivul principal al președintelui, acela de a se asigura că regimul terorist iranian nu construiește o bombă nucleară”, a mai spus el.

În acest context, Vance a subliniat că este esențial este ca Iranul să nu poată dobândi o armă nucleară.

„Evident, președintele (Trump) și cu mine am prefera să existe un regim prietenos în Iran…dar fundamental, atât timp cât atingem obiectivul președintelui de a ne asigura că Iranul nu poate construi o bombă (nucleară), cred că președintele va fi mulțumit de rezultat”, a subliniat JD Vance.

În primul său mesaj video transmis în urma atacurilor israeliene și americane lansate sâmbătă împotriva Iranului, Trump i-a îndemnat pe iranieni să preia controlul asupra guvernului lor. „Când vom termina, preluați guvernul vostru”, le-a spus el celor 90 de milioane de cetățeni ai țării.

Secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat luni o distincție între dorințele secundare ale administrației americane și obiectivele concrete ale operațiunilor sale. Deși o schimbare de conducere în Iran ar putea fi binevenită, prioritatea este de a se asigura că oricine va conduce Iranul în anul următor nu deține drone sau rachete balistice.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.

Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.

La finalul zilei, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.