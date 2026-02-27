INTERNAȚIONAL
JD Vance spune că „nu există nicio șansă” ca un atac împotriva Iranului să declanșeze un război prelungit: „Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică”
Vicepreședintele american JD Vance a declarat joi că „nu există nicio șansă” ca un atac împotriva Iranului să ducă la un război prelungit în regiune, potrivit unui interviu acordat publicației The Washington Post, citat de AFP și Agerpres.
„Ideea că vom fi angajați într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără un sfârșit previzibil – nu există nicio șansă ca acest lucru să se întâmple”, a spus el într-un interviu acordat jurnalului american.
„Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică”, a adăugat vicepreședintele, afirmând în același timp că „depinde cu adevărat de ceea ce fac și spun iranienii”.
Administrația Trump a avut joi, la Geneva, o a treia rundă de discuții cu Iranul, mediată de Oman.
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că a avut „cele mai intense” negocieri de până acum cu americanii, după această zi de discuții.
Președintele american Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea unor lovituri limitate pentru a forța Teheranul să își încheie programul nuclear. El a spus că 10-15 zile ar fi suficiente pentru a lua o decizie privind un eventual atac, acesta fiind „practic termenul maxim” acordat Iranului pentru a ajunge la un acord în această privință.
Cu toate acestea, potrivit relatărilor, Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la lansarea unui atac. Trump a cerut în repetate rânduri Iranului să înceteze programul nuclear și a avertizat că intenționează să recurgă la forță dacă nu se ajunge la un acord.
Trump a declarat, în timpul unui discurs-maraton despre Starea Națiunii susținut marți, că „preferința mea este să rezolv această problemă prin diplomație.”
„Dar un lucru este cert, nu voi permite niciodată ca principalul sponsor al terorismului din lume — și acesta este, de departe — să dețină o armă nucleară”, a adăugat el.
Uniunea Europeană și-a reafirmat apelul pentru o soluție diplomatică. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat luni că lumea nu are „nevoie de un alt război”, fiind întrebată despre posibile lovituri militare americane împotriva Iranului.
CONSILIUL EUROPEAN
Antonio Costa salută ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay: „Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume”
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat joi ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay, subliniind că acesta marchează un pas important către crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume și consolidarea cooperării dintre cele două regiuni.
„Salut cu căldură ratificarea Acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay. Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Un pas decisiv către comerțul liber, prosperitatea comună și legături mai puternice între regiunile noastre”, a scris Antonio Costa, pe X.
I warmly welcome the ratification of the EU–Mercosur Agreement by Argentina and Uruguay.
Together, we are creating the largest free trade area in the world.
A decisive step toward open trade, shared prosperity, and stronger ties between our regions.
— António Costa (@eucopresident) February 26, 2026
Președintele Argentinei, Javier Milei, a promulgat legea de ratificare a acordului de liber schimb dintre Mercosur și Uniunea Europeană, care a fost aprobată joi de Congresul argentinian, informează EFE, potrivit Agerpres.
„Președintele Milei tocmai a semnat decretul de promulgare a legii de aprobare a acordului Mercosur-UE, Argentina devenind prima țară Mercosur care l-a promulgat”, a anunțat ministrul de externe argentinian, Pablo Quirno, pe platforma X.
Acordul, care fusese deja aprobat de Camera Deputaților, a fost aprobat joi de Senatul argentinian, cu 69 de voturi pentru și trei împotrivă.
Cu puțin timp înainte ca Senatul argentinian să ratifice tratatul, Camera Reprezentanților din Uruguay a aprobat, de asemenea, joi forma definitivă a acordului semnat de UE și blocul fondat în 1991 de Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.
În America de Sud, Brazilia și Paraguay nu au ratificat încă acordul, acesta urmând în prezent procedura legislativă.
Acordul comercial UE–Mercosur a fost semnat luna trecută, la Asuncion, în Paraguay, marcând încheierea a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.
Înainte de acest moment, o majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene a aprobat, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, România numărându-se printre acestea.
Deși textul acordului a fost aprobat în cadrul Uniunii Europene cu sprijinul a 21 dintre cele 27 de state membre, acesta nu a intrat automat în vigoare după semnare, fiind necesare etape suplimentare de aprobare și ratificare în cadrul ambelor blocuri.
Acordurile vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de a putea fi încheiate în mod oficial de către Consiliu. Pentru ca acesta să intre în vigoare, va fi necesară și ratificarea de către toate statele membre ale UE.
MAREA BRITANIE
Nu credeți minciunile lui Putin, subliniază Marea Britanie și Suedia: Presiunea economică funcționează
Marea Britanie și Suedia, subliniază că Rusia are „cea mai slabă economie de la începutul războiului”, iar ceea ce face Putin reprezintă doar o încercare de a „submina sprijinul internațional pentru sancțiuni și să prezinte Rusia ca fiind puternică”.
Într-un articol de opinie pentru Politico Europe, Rachel Reeves, cancelar al Trezoreriei Marii Britanii, poziţie echivalentă celei de ministru de Finanțe, și Elisabeth Svantesson, ministrul de Finanțe din Suedia, semnalează că mașinăria de propagandă al lui Vladimir Putin a funcționat la turație maximă de la începutul războiului declanșat de Moscova în Ucraina pentru „a răspândi narațiunea falsă a unei economii rusești puternice.”
„Un raport comandat de guvernul suedez anul trecut a arătat semne de dezechilibre crescânde în economia rusă, sugerând că indicatorii economici cheie, precum inflația și creșterea PIB-ului real, au fost probabil manipulați. De atunci, am avut acces la informații care confirmă că guvernul rus minte în mod deliberat lumea cu privire la starea economiei ruse. Putin dorește să submineze sprijinul internațional pentru sancțiuni și să prezinte Rusia ca fiind puternică. Prin amenințări exagerate și prin semnalarea problemelor din alte economii, el încearcă să distragă atenția de la dificultățile cu care se confruntă propria populație ca urmare a războiului său ilegal. Inflația cauzată de cheltuielile Kremlinului pentru războiul din Ucraina înseamnă acum că gospodăriile rusești reduc cheltuielile pentru alimente sub povara creșterii costurilor”, au explicat cei doi oficiali în articolul de opinie.
Rachel Reeves și Elisabeth Svantesson au amintit de eforturile occidentale pentru a sprijini curajosul popor ucrainean, care apără pacea și securitatea de mai bine de patru ani, printre acțiuni fiind impunerea de sancțiuni asupra sectorului energetic din Rusia.
„Este important să continuăm să exercităm presiuni asupra exporturilor rusești de petrol. De aceea, ar trebui să adoptăm o interdicție globală privind serviciile maritime pentru toate exporturile rusești de țiței și produse rafinate. Reducerea veniturilor rămase ale Rusiei va diminua și mai mult capacitatea acesteia de a finanța războiul”, a fost apelul lansat de cele două.
În paralel, spun cei doi miniștri, trebuie continuat sprijinul pentru Ucraina astfel încât aceasta să poată continua lupta.
„Salutăm acordul Consiliului European din decembrie de a acorda Ucrainei un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro. Acesta este un pas esențial, iar acest sprijin atât de necesar trebuie să ajungă în Ucraina cât mai curând posibil. Menținerea unității europene este esențială pentru a ne apropia de o pace justă și durabilă. Prin întărirea poziției Ucrainei, se transmite un semnal clar lui Putin că nu poate aștepta ca Ucraina să cedeze. Nu trebuie să ne lăsăm intimidați de amenințările lui Putin și nu putem permite Rusiei să ne dicteze acțiunile. Ar trebui să luăm toate măsurile posibile pentru a crește presiunea asupra economiei ruse și a consolida poziția Ucrainei. Numai astfel Rusia va renunța la războiul său ilegal și se va angaja în mod semnificativ în direcția unei păci juste și durabile”, arată Rachel Reeves și Elisabeth Svantesson.
În încheiere, Marea Britanie și Suedia reiterează că rămân unite în sprijinul acordat Ucrainei.
MAREA BRITANIE
Roberta Metsola face trimitere la „arta posibilului” pentru a sublinia nevoia unei resetări pragmatice a relațiilor dintre UE și Marea Britanie: Într-o lume care pare în flăcări, este mai înțelept să navigăm în formație
Este timpul să resetăm parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit într-un mod care să respecte alegerea poporului britanic, dar care să poată răspunde realităților actuale într-o manieră pragmatică, bazată pe buna-credință și avantajoasă pentru toate părțile, este apelul lansat de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul unui discurs susținut la prestigiosul think-tank Chatham House din Londra, cu prilejul unei vizite efectuate în capitala britanică ce a cuprins mai multe întâlniri, printre care și una cu premierul Keir Starmer, la aproape zece ani de când cetățenii britanici au decis în cadrul unui referendum să părăsească Uniunea Europeană.
Într-o referire la esența pragmatismului politic definită de aforismul atribuit lui Otto von Bismarck – „politica este arta posibilului” – Metsola a reliefat că „o relație mai strânsă și puternică, bazată pe pragmatism, este în interesul tuturor” într-o „ lume care pare adesea în flăcări.”
„Este vorba despre găsirea de soluții care să ne permită să avansăm mai repede împreună, făcând ceea ce este mai bine pentru Uniunea Europeană și Regatul Unit în prezent. Trebuie să înțelegem ceea ce Bismarck numea <<arta posibilului>>, iar astăzi sunt posibile multe lucruri care ieri nu erau posibile și care mâine s-ar putea să nu mai fie”, a descris președinta Parlamentului European oportunitățile de apropiere dintre cele două părți ale Canalului Mânecii într-o configurație geopolitică turbulentă ce determină Europa, în lumina declarațiilor și repoziționărilor unor parteneri strategici precum Statele Unite, să își consolideze capacitatea de a se apăra singură, gestionând în același timp tensiunile comerciale cu Washington, privind către zările noilor acorduri cu alte piețe.
The European Union and the United Kingdom can steer their own ships.
But we must also know when it is wiser to sail in a convoy.
Watch my speech at @ChathamHouse on resetting the EU-UK partnership 🇪🇺🇬🇧 https://t.co/D5FSajyWGU
— Roberta Metsola (@EP_President) February 25, 2026
Făcând trimitere la noțiunea duală a conceputului de securitate, Roberta Metsola a reliefat că „securitatea nu este doar un concept militar, ci are implicații economice vitale”, arătând că „este vital să asigurăm reziliența lanțurilor noastre de aprovizionare și să limităm dependențele neobișnuite.”
Președinta Parlamentului European a listat o serie de reușite care pot constitui o bază în perspectiva summitului UE-Regatul Unit din acest an: acordul recent privind Erasmus+, colaborarea în domeniul noilor arme defensive, care includ drone și rachete, cooperarea în domeniul nuclear între Regatul Unit și Franța.
De altfel, în timp ce oficialul european se afla la Londra, Comisia Europeană și Regatul Unit au semnat Acordul de cooperare în materie de concurență.
Acordul stabilește un cadru nou și clar pentru cooperarea în materie de concurență între, pe de o parte, Comisia și autoritățile de concurență ale statelor membre ale UE și, pe de altă parte, Autoritatea pentru concurență și piețe din Regatul Unit.
Este primul acord specific între UE și Regatul Unit axat în totalitate pe cooperarea în materie de concurență după retragerea Regatului Unit din Uniune, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.
„Vreau să fiu foarte limpede când spun că nu este vorba despre cedarea suveranității sau pierderea controlului. Este vorba despre recunoașterea faptului că, fără cooperare, riscăm să pierdem ambele. Orice adversar trebuie să știe că, în cazul unei crize, se va confrunta cu puterea noastră economică și militară combinată.
Nu îmi fac iluzii că vom fi de acord în toate privințele. Avem structuri diferite. Dinamici politice diferite. Este absolut normal. Nu văd nicio contradicție între faptul că Uniunea Europeană și Regatul Unit își conduc propriile nave. Dar trebuie să știm și când este mai înțelept să navigăm în formație”, a conchis președinta Parlamentului European.
Într-un interviu pentru Politico care a succedat acest discurs, Metsola a spus că Londra și Bruxelles ar trebui să reia negocierile privind un acord privind participarea companiilor britanice de apărare la programul UE de împrumuturi SAFE în valoare de 150 de miliarde de euro pentru arme, poate într-o a doua rundă. Primele discuții s-au încheiat fără un acord, din cauza unui dezacord privind suma pe care Marea Britanie ar trebui să o plătească.
Metsola a declarat că există „așteptări mari” cu privire la rezultatele următorului summit UE-Marea Britanie, care va avea loc înainte de vară. Ea a afirmat că a discutat cu Starmer despre o cooperare militară mai strânsă, accesul companiilor britanice din domeniul apărării la împrumuturi UE pentru programe de înarmare și posibilitatea de a transforma programul de schimb Erasmus+ într-unul permanent, ca parte a negocierilor europene privind bugetului UE.
„Prim-ministrul Starmer a declarat nu demult că Marea Britanie de astăzi nu este aceeași cu cea care a votat pentru Brexit acum 10 ani. Și noi am putea spune același lucru din partea noastră, că UE (n.r. de acum zece ani) nu este aceeași cu cea de astăzi. Și asta înseamnă, să spunem, o abordare nouă, plină de încredere”, a afirmat ea.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Antonio Costa salută ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay: „Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume”
Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus
Nu credeți minciunile lui Putin, subliniază Marea Britanie și Suedia: Presiunea economică funcționează
Parlamentul german extinde puterile armatei pentru interceptarea și doborârea dronelor, pe fondul războiului din Ucraina
ICI București a participat la evenimentul de deschidere a AI:AT Coworking Hub pentru a discuta despre dezvoltarea capabilităților AI, accesul la infrastructura EuroHPC și implementarea aplicațiilor de AI
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Nazare: România țintește un deficit de 6,25% din PIB în 2026 și un nivel ridicat de investiții prin fonduri europene
JD Vance spune că „nu există nicio șansă” ca un atac împotriva Iranului să declanșeze un război prelungit: „Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică”
Vicepreședintele CNA: Spațiul informațional, noul front de confruntare în Europa de Est. Scopul? Erodarea încrederii în regulile jocului democratic
Iulian Chifu: Patru teme de reflecție pentru momentul de liniște electorală al Republicii Moldova
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Roberta Metsola face trimitere la „arta posibilului” pentru a sublinia nevoia unei resetări pragmatice a relațiilor dintre UE și Marea Britanie: Într-o lume care pare în flăcări, este mai înțelept să navigăm în formație
Ilie Bolojan a discutat cu Roxana Mînzatu despre accelerarea PNRR și atragerea de fonduri suplimentare prin Fondul Social European Plus
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Trending
-
SĂNĂTATE7 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA1 week ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
SĂNĂTATE7 days ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
-
SĂNĂTATE1 week ago
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”
-
INTERNAȚIONAL1 week ago
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”