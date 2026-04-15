JD Vance: SUA vor face Iranul să prospere dacă renunță la arma nucleară

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că neîncrederea profundă dintre Statele Unite ale Americii și Iran nu poate fi depășită rapid, dar a subliniat că negociatorii iranieni sunt interesați de încheierea unui acord, relatează DW.

„Există multă neîncredere între Iran și Statele Unite ale Americii. Nu vei rezolva această problemă peste noapte”, a afirmat Vance marți seară.

Totuși, oficialul american a transmis un mesaj mai optimist privind evoluția discuțiilor, afirmând că se simte „foarte bine în legătură cu situația în care ne aflăm”.

Potrivit acestuia, administrația de la Washington nu urmărește un acord limitat, ci unul de amploare.

„Președintele nu vrea să încheie un acord mic, ci un acord amplu”, a spus Vance, referindu-se la Donald Trump.

El a explicat că mesajul transmis de Trump către Teheran este unul condiționat de renunțarea la ambițiile nucleare.

„Dacă vă angajați să nu dețineți o armă nucleară, vom face ca Iranul să prospere”, a declarat vicepreședintele american.

În acest context, Vance a subliniat că un eventual acord ar permite Iranului „să prospere și să se alăture economiei globale”.

Anterior, președintele Donald Trump a sugerat că discuțiile dintre SUA și Iran ar putea fi reluate în următoarele două zile.

JD Vance a condus delegația americană la prima rundă de negocieri desfășurată weekendul trecut în Pakistan, care s-a încheiat fără un rezultat concret după mai puțin de o zi de discuții.