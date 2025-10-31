JD Vance: Testarea arsenalului nuclear este importantă pentru securitatea națională a SUA. Trebuie să fim mereu la curent cu starea lui

Vicepreședintele american JD Vance a declarat joi că testele nucleare sunt esențiale pentru menținerea fiabilității arsenalului strategic al Statelor Unite, la o zi după ce președintele Donald Trump a anunțat reluarea acestor teste, transmite AFP, preluat de Agerpres.

„Este o parte importantă a securității naționale americane să ne asigurăm că arsenalul nuclear pe care îl avem funcționează corespunzător”, a declarat Vance reporterilor de la Casa Albă. „Să fim clari, știm că funcționează corespunzător, dar trebuie să fim mereu la curent cu starea lui, iar președintele vrea doar să se asigure că facem asta”, a subliniat vicepreședintele american.

Anunțul vicepreședintelui vine după mesajul transmis miercuri de Donald Trump pe platforma Truth Social, în care liderul american a afirmat că, „din cauza programelor de testare efectuate de alte țări”, a cerut Pentagonului „să înceapă să testeze armele noastre nucleare pe picior de egalitate”.

Postarea președintelui a făcut trimitere explicită la China și Rusia, survenind după recentele declarații ale lui Vladimir Putin despre dezvoltarea unor noi arme nucleare rusești. Totuși, comentariile lui Trump au stârnit confuzie la nivel internațional, întrucât acesta nu a clarificat natura exactă a testelor pe care intenționează să le autorizeze.

„Cred că postarea de pe Truth a președintelui vorbește de la sine”, a spus JD Vance, evitând să ofere detalii suplimentare.