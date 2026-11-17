Corespondență din Bruxelles

Fostul președinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat marți, la Bruxelles, că aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană a reprezentat încheierea simbolică a separării Europei impuse prin acordurile de la Ialta, apreciind totodată eforturile și deciziile politice care au făcut posibilă integrarea celor două țări în proiectul european.

„Când am semnat tratatul de aderare împreună cu România și Bulgaria am fost mândru de Europa. Pentru că în aceeași zi în care am semnat tratatul de aderare am pus capăt decretului dezastruos de la Ialta, care ne-a obligat – împotriva rațiunii, sentimentelor, sufletelor noastre – să fim separați pentru prea mult timp”, a declarat Juncker, la evenimentul organizat în Parlamentul European pentru marcarea a 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la UE.

Fostul șef al Comisiei Europene în perioada 2014-2019 a amintit că, în aprilie 2005, în calitate de prim-ministru al Luxemburgului, a găzduit ceremonia oficială de semnare a Tratatului de Aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană.

Juncker a apreciat că ambele state au urmat, începând cu anii ’90, programe de reformă ambițioase, care le-au permis să îndeplinească obiectivele integrării europene.

„Am fost mândru atât de România, cât și Bulgaria, pentru că au început în anii ’90 un program de ajustare foarte curajos și ambițios care le-a permis să adere la UE. Cine ar fi crezut în urmă cu 20 de ani că 20 de ani mai târziu Bulgaria va reuși să adere la zona euro? Este o performanță majoră. Și cine ar fi crezut că România se va îndrepta în aceeași direcție?”, a afirmat fostul președinte al Comisiei Europene.

De asemenea, Jean-Claude Juncker le-a adus un omagiu foștilor premieri ai României și Bulgariei din perioada aderării, Călin Popescu-Tăriceanu și Simeon de Saxa-Coburg-Gotha, prezenți la eveniment.

„Au fost vremuri dificile și prim-miniștrii de atunci au luat decizii curajoase în favoarea țărilor lor și în beneficiul UE. Merită respectul nostru etern pentru ceea ce au făcut”, a declarat Juncker.

Evenimentul aniversar de la Bruxelles a reunit președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, eurodeputați din toate grupurile politice și miniștri din România și Bulgaria. Ceremonia a fost deschisă prin interpretarea imnurilor naționale ale celor două țări de către soprana Irina Baianț și tenorul Rosen Nencev, care au interpretat apoi împreună, în română și bulgară, versurile Odei Bucuriei.