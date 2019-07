Jean-Claude Juncker, dezamăgit de lipsa de transparență a procesului de numire a succesorului său în fruntea Comisiei Europene: Am fost primul și ultimul Spitzenkandidat

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a întâlnit, joi, cu potențiala lui succesoare la conducerea Executivului european, Ursula von der Leyen, aflată în prima sa vizită la Bruxelles după nominalizarea sa, anunță DPA și AFP, citat de Agerpres.

Într-o postare pe Twitter, Jean-Claude Juncker şi-a arătat sprijinul pentru viitoarea Comisie Europeană condusă de Ursula von der Leyen, pe care a numit-o ”o adevărată europeană cu care sunt pe aceeaşi lungime de undă când este vorba de susţinerea intereselor europene”. ”Sunt încântat să o primesc astăzi pe Ursula von der Leyen, cu braţele deschise, la Comisia Europeană”, a mai scris actualul șef al Comisiei pe Twitter.

Delighted to welcome @vonderleyen with open arms to the @EU_Commission today. A true European, we are on the same page when it comes to speaking up for 🇪🇺 interests.

Ich freue mich, Hand in Hand mit ihr zusammenarbeiten. Je lui souhaite le meilleur au l’@Europarl_EN. pic.twitter.com/nCraHdAGrB

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 4. juli 2019