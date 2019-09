Jean-Claude Juncker îi critică pe britanici pentru că ”au fost de la bun început europeni part-time”: Noi avem nevoie de ”europeni full-time”

Președintele în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a criticat joi pe cei ”care se joacă cu focul” refuzând vaccianrea, în cadrul primului ”summit mondial” desfășurat la Bruxelles împreună cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), pe fondul creșterii numărului de cazuri de boli precum rujeola, anunță AFP, citat de Agerpres.

”În contextul în care în unele părţi ale lumii mor oameni din lipsă de vaccinuri, aici există persoane care riscă viaţa lor şi a altora refuzându-le. Unii nu joacă jocul prevenţiei şi se joacă cu focul”, şi-a exprimat Juncker regretul în deschiderea summitului.

President @JunckerEU opens the Global Vaccination Summit. #VaccinesWork and save millions of lives every year. #VaccinationSummit19 https://t.co/gUlpwo2AEq



”Este inadmisibil ca, într-o lume atât de dezvoltată ca a noastră, să mai existe copii care mor de boli ce ar fi trebuit să fie de mult eradicate în Europa. Mai grav decât atât, dispunem de soluția necesară, dar ea nu este utilizată la capacitate maximă. Prin vaccinare, se previn deja 2-3 milioane de decese pe an și s-ar putea preveni încă 1,5 milioane dacă s-ar ameliora sfera de acoperire la nivel global a vaccinării. Summitul de astăzi este o ocazie de a remedia această lacună. Comisia va continua să colaboreze cu statele membre ale UE în eforturile lor naționale și cu partenerii noștri care ne sunt astăzi alături. Avem de-a face cu o provocare globală pe care trebuie să o abordăm împreună, acum.”, a mai spus Juncker, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.



”În Europa, numărul deceselor legate de rujeolă a crescut de şase ori între 2016 şi 2018. Iar aceste cazuri vizează în principal persoane nevaccinate. De ce? Pentru că numeroşi europeni sunt suspicioşi în privinţa vaccinurilor: 38% dintre ei cred că ele cauzează bolile împotriva cărora ele sunt menite să îi protejeze”, a subliniat Jean-Claude Juncker, acuzând această ”neîncredere stupidă”.

În deschiderea summitului, președintele Comisiei Jean-Claude Juncker și Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, au solicitat, de asemenea, intensificarea urgentă a eforturilor de oprire a răspândirii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare, cum ar fi rujeola.

În ultimii 3 ani, 7 țări, dintre care 4 în regiunea europeană, și-au pierdut statutul de eliminare a rujeolei. Apariția unor noi focare reprezintă rezultatul direct al unor lacune în ceea ce privește rata de vaccinare, inclusiv în rândul adolescenților și al adulților care nu au fost niciodată vaccinați complet.

“Vaccines save 3 million lives a year. It should be more.” – @JunckerEU’s speech at the #vaccinationsummit2019: https://t.co/5pdA65lQ9Q#VaccinesWork pic.twitter.com/UkteYgLsH7

— Natasha Bertaud (@NatashaBertaud) September 12, 2019