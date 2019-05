Jean-Claude Juncker, mesaj către liderii europeni pentru Summitul de la Sibiu: Când voi sta alături de voi de Ziua Europei, voi fi atât de mândru de trecutul nostru, dar și mai plin de speranță pentru viitorul nostru

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, le-a transmis șefilor de stat sau de guvern ce vor participa la Summitul de la Sibiu, din 9 mai, de Ziua Europei, că momentul respectiv va fi unul de mândrie vis-a-vis de trecutul comun, precum și unul de hotărâre și speranță pentru viitor.

Juncker, cel care a propus organizarea unui summit al liderilor europeni la Sibiu în timpul Președinției României la Consiliul UE, a făcut aceste afirmații pe Twitter, însoțite de contribuția pe care Comisia condusă de acesta o aduce Agendei Strategice a Uniunii Europene pentru următorii cinci ani.

”Când voi sta la Sibiu alături de 27 de lideri europeni de Ziua Europei, aniversarea Declarației Schuman, voi fi atât de mândru de trecutul nostru, dar și mai hotărât și mai plin de speranță pentru viitorul nostru”, a scris Jean-Claude Juncker, referindu-se la recomandările Comisiei Europene pentru Summitul de la Sibiu.

