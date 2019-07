Jean-Claude Juncker, prima reacție despre cea care îl va înlocui în fruntea Comisiei Europene: ”Ursula von der Leyen are o experiență vastă”

Corespondență din Bruxelles

Actualul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, consideră că soluția identificată în cele din urmă de șefii de stat sau de guvern este ”una bună” și că este în interesul Parlamentului European să o aleagă pe Ursula von der Leyen ca președinte al Comisiei Europene.

”Soluția pe care am găsit-o este una bună. Ursula von der Leyen are o experiență vastă în politică sociale și de apărare. Cred că este în interesul Parlamentului European să aprobe, deși sunt trist că procesul Spitzenkandidaten a suferit un recul”, a spus Juncker, conform unei postări pe Twitter a purtătoarei sale de cuvânt.

.@JunckerEU “Solution we’ve found is a good one. #Ursula von der Leyen has extensive experience in #defence and #social policy. Believe would be in the @Europarl_EN’s interest to approve this – though I am sad #Spitzenkandidaten process suffered a setback” https://t.co/GxPOUq2240 pic.twitter.com/TgBFg8hjuB

— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) July 2, 2019