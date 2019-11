Jean-Claude Juncker salută ”sprijinul puternic al poporului român” pentru vocația pro-europeană a lui Klaus Iohannis: O victorie într-un moment important în Europa

Președintele în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis președintelui Klaus Iohannis o scrisoare prin care îl felicită pentru câștigarea unui nou mandat de șef al statului și în care arată că ”sprijinul puternic acordat lui Iohannis vine ”într-un moment important pentru Europa”.

”Felicitări, Klaus Iohannis pentru realegerea dumneavoastră ca președinte. Sprijinul puternic al poporului român pentru opțiunea dumneavoastră pro-europeană vine într-un moment important pentru Europa.

🇪🇺🇷🇴 Congratulations, @KlausIohannis on your re-election as President. The strong support of the 🇷🇴 people for your unequivocally pro-European choices for the country comes at an important time in Europe. I know I can count on #Romania‘s active role in furthering the 🇪🇺 project. pic.twitter.com/zc5j706kqt

