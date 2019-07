Jean-Claude Juncker, scrisoare către Parlamentul European: L-a desemnat pe Ioan Mircea Pașcu comisar european din partea României, dar fără a-i aloca un portofoliu

Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a trimis vineri o scrisoare președintelui Parlamentului European David Sassoli prin care confirmă competențele celor doi candidați din partea României și Estoniei – Ioan Mircea Pașcu și Kadri Simon – pentru a deveni comisari europeni interimari, însă a decis să nu le aloce acestora niciun portofoliu.

Într-un anunț pe Twitter, Comisia Europeană precizează că Juncker ”i-a intervievat pe cei doi candidați propuși de guvernele României și Estoniei”.

”El a confirmat competențele candidaților așa cum este cerut în tratat și a decis să nu aloce niciun portofoliu specific având în vedere durata scurtă a mandatului” actualei Comisii, mai precizează sursa citată, menționând că atât Pașcu, cât și Simon, au acum statutul de ”comisar desemnat”.

Juncker interviewed the two candidates proposed by Romanian and Estonian Governments. He confirmed candidates’ competences as required under the treaty and decided not to allocate specific portfolios in view of the short remainder of the mandate. More ⤵️ pic.twitter.com/bfkSf13ZYi

