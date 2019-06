Jean-Claude Juncker, vizită în Zagreb: Croația a făcut progrese impresionante de când este membru în familia noastră europeană

Cu ocazia vizitei sale în capitala Croației, Zagreb, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker salută modul în care Croația a pregresat și s-a dezvoltat de când a devenit stat membru al Uniunii Europene: „Croatia a făcut progrese impresionante ca membru în familia noastră europeană.”, se arată în mesajul postat pe Twitter de către purtătorl de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas.

.⁦@JunckerEU⁩ in #Zagreb with PM @AndrejPlenkovic: #Croatia made impressive progress as member of our European family. @EU_Commission will continue to support investment, jobs and growth, progress towards Schengen and the Euro, solutions to the demographic challenge. pic.twitter.com/4ugO2vKJv6

