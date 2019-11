Jens Stoltenberg a primit medalia ”Manfred Wörner”, ce poartă numele secretarului general al NATO din timpul căderii Zidului Berlinului și reunificării Germaniei

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a afirmat miercuri că prăbușirea Cortinei de Fier în urmă cu trei decenii, prin căderea Zidului Berlinului, a adus speranță și solidaritate în Europa.

Geoană a fost prezent miercuri la ceremonia de comemorare de lângă bucata din zid donată Alianței de către Germania și găzduită de secretarul general Jens Stoltenberg și de reprezentantul permanent al Germaniei la NATO, Hans Dieter Lucas, Mircea Geoană.

”Provenind din partea estică a Cortinei de Fier, pot să mărturisesc sentimentul de speranță și solidaritate adus de căderea Zidului Berlinului. Acum 30 de ani, am devenit liberi și ne-am reunit cu acele valori împărtășite în comune care încă ne leagă!”, a scris Geoană, pe Twitter.

Coming from the eastern side of the #IronCurtain myself, I can testify to the sense of #hope and solidarity brought by the fall of the #BerlinWall. 3️⃣0️⃣ yrs ago, we became 🆓 and reunited with those sharing values that still bind us together! #democracy #freedom #WeAreNATO https://t.co/E0pqhgztTT

— Mircea Geoana (@Mircea_Geoana) November 6, 2019