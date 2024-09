Jens Stoltenberg cere mai multe arme pentru Ucraina: „Este modul cel mai rapid de a pune capăt acestui război”

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a respins vineri încă o dată cererea Ucrainei de a putea să folosească armele americane cu rază lungă de acţiune în atacuri asupra unor ţinte situate pe teritoriul Rusiei, transmite agenţia DPA, potrivit Agerpres.

„Nu cred că există o anumită capabilitate care să poată fi decisivă în acest război”, a explicat Austin la încheierea unei noi întâlniri a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, care a reunit baza aeriană Ramstein din Germania ţările ce oferă Ucrainei ajutor militar în războiul cu Rusia.

Situaţia prezentă de pe câmpul de luptă arată că Rusia deja şi-a mutat la baze din afara razei de acţiune (de 300 de kilometri) a rachetelor americane ATACMS unele dintre avioanele folosite în lansarea bombelor ghidate cu planare, o armă cu mare putere distructivă folosită de armata rusă împotriva poziţiilor ucrainene pe frontul din interiorul Ucrainei.

Cât despre argumentul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit căruia există în Rusia multe ţinte strategice pe care Ucraina le-ar putea lovi dacă ar primi rachete cu rază mai lungă de acţiune, Lloyd Austin a spus că există şi alte modalităţi de atac asupra unor asemenea ţinte, cum ar fi de pildă dronele, pe care Ucraina de altfel chiar le foloseşte pentru atacuri în profunzimea teritoriului rus, îndeosebi asupra rafinăriilor, depozitelor petroliere şi bazelor aeriene.

„Cred că în viitorul previzibil ne vom asigura că ne concentrăm în continuare pe ajutorul prin care Ucraina să-şi poată apăra în mod eficient teritoriul”, a indicat secretarul american al apărării, care a anunţat un nou pachet de ajutor militar al SUA destinat Ucrainei, în valoare de 250 de milioane de dolari.

Volodimir Zelenski s-a declarat recunoscător pentru pentru poziția clară a SUA privind continuarea furnizării sprijinului militar necesar.

„Am discutat cu Lloyd Austin conținutul pachetului de sprijin pentru apărare de 250 de milioane de dolari, recent anunțat, și alte nevoi de apărare pentru Ucraina”, a scris Zelenski pe platforma X.

