Jens Stoltenberg contează pe Germania pentru redinamizarea relațiilor transatlantice într-un an „crucial” pentru NATO

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a făcut miercuri seară un apel la respectarea rezultatelor alegerilor din SUA, descriind scenele din Washington drept “șocante”.

“Scene șocante la Washington. Rezultatele acestor alegeri democratice trebuie respectate“, a scris Stoltenberg, pe Twitter, el fiind primul oficial internațional care reacționează la aceste evenimente.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021