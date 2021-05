Jens Stoltenberg: Deturnarea avionului arată modul în care regimul de la Minsk atacă drepturile democratice. Salut măsurile adiționale convenite de UE

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a acuzat marți Belarusul pentru că a forţat aterizarea avionului de linie al companiei Ryanair, ce efectua un zbor Atena-Vilnius, cerând o anchetă internaţională urgentă şi eliberarea jurnalistului de opoziţie Roman Protasevici, transmite Agerpres.

„Aceasta reprezintă o deturnare de către stat şi arată modul în care regimul de la Minsk atacă drepturile democratice fundamentale şi sancţionează libertatea de exprimare şi media independente. Trebuie să existe o anchetă internaţională urgentă. Iar Roman Protasevici şi partenera sa Sofia Sapega trebuie să fie eliberaţi imediat”, a punctat Stoltenberg.

Potrivit comunicatului oficial al NATO, secretarul general al Alianței, s-a întâlnit marți cu premierul Estoniei, Kaja Kallas, pentru a discuta despre Belarus. El a salutat totodată noile măsuri ale Uniunii Europene împotriva regimului de la Minsk.

Good to meet PM @kajakallas of #Estonia. We discussed #Belarus, where I welcome the new #EU measures. There must be an urgent international investigation into the dangerous forced landing. The journalist Raman Pratasevich & Sofia Sapega must be immediately released. pic.twitter.com/TJmco6DHvf

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 25, 2021