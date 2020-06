Jens Stoltenberg face apel la Germania să își asume un rol de lider în cadrul NATO: Germania are cel mai mare buget de apărare din UE și al treilea din NATO

NATO și Uniunea Europeană nu sunt în căutarea unui nou adversar în ce privește China, însă ar fi “cel mai greșit lucru” ca statele membre ale celor două organizații să aibă o “divergență mult prea mare” privind relația lor cu China, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Jens Stoltenberg, într-o videoconferință cu jurnaliști români.

Întrebat de CaleaEuropeană.ro despre semnalele contradictorii apărute prin afirmațiile Înaltului Reprezentant al UE, Josep Borrell, cu privire la relația UE-China, dar și despre rezultatele summitului dintre liderii UE și cei de la Beijing, Mircea Geoană a spus că “lucrurile sunt destul de clare”.



“Știți bine că acest summit UE-China era prevăzut să aibă loc la Leipzig. El a fost amânat din motive evidente legate de pandemie. Dacă citim cel puțin ce scrie Comisia Europeană, inclusiv echipele lui Josep Borrell, lucrurile sunt destul de clare. Se vorbește apăsat de faptul că China încearcă pe dezinformare, pe achiziții ostile de active de natură strategică, aeroportuare, tehnologie, proprietate intelectuală. Este clar că în clipa de față definirea Chinei ca un rival sistemic începe să capete contur. Ce înseamnă asta din punct de vedere al politicii unui stat UE sau stat NATO cu privire la 5G și companii chinezești sau companii europene sau altele în economia proprie, este o decizie la nivel național”, a afirmat secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice.

