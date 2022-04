Jens Stoltenberg: Finlanda și Suedia ar putea adera rapid la NATO. Sunt cei mai importanți parteneri ai noștri

Ministrul de externe britanic Liz Truss a subliniat miercuri că “geopolitica a revenit”, într-un discurs în care a pledat pentru o “relansare” a modului în care lumea liberă se raportează la agresorii globali ca urmare a crizei din Ucraina, s-a îndreptat asupra eșecului post-Război Rece în care lideri precum Vladimir Putin au respins posibilitatea de a se apropia de valorile occidentale, a asumat faptul că arhitectura care a fost concepută pentru a garanta pacea și prosperitatea a eșuat în cazul Ucrainei și a pledat pentru un flanc estic întărit al Alianței Nord-Atlantice și pentru un “NATO global”.

Șefa diplomației de la Londra a folosit prilejul unui discurs cheie la Mansion House pentru a susține această relansare, argumentând că situația din Ucraina trebuie să fie un catalizator pentru a schimba modul în care lumea liberă descurajează agresorii globali. Discursul de la Mansion House este rostit la banchetul anual de Paște al primarului Londrei, evenimentul fiind un moment important în calendarul diplomatic, la care participă ambasadori, diplomați, personalul Ministerului britanic de Externe și comunitatea de afaceri.

In the face of rising aggression we have the power to act, and we need to act now.

We must be assertive. Aggressors are looking at what has happened in Ukraine. We need to make sure that they get the right message.

