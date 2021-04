Jens Stoltenberg: Schimbările climatice reprezintă o provocare și amenință securitatea globală. NATO trebuie să facă parte din răspuns

Viitorul summit al NATO, primul cu participarea președintelui american Joe Biden, va avea loc pe data de 14 iunie, la sediul Alianței Nord-Atlantice de la Bruxelles, a anunțat joi secretarul general al organizației, Jens Stoltenberg, prefațând o parte din mizele primei reuniuni la nivelul șefilor de stat sau de guvern aliați din 2019 încoace, de la Londra.

“Aceasta este o oportunitate unică de a consolida NATO ca întruchipare durabilă a legăturii dintre Europa și America de Nord”, a spus el, într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Stoltenberg a subliniat că Joe Biden, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Klaus Iohannis și ceilalți lideri euro-atlantici vor lua “decizii cu privire la agenda NATO 2030 pentru a face față provocărilor de astăzi și de mâine”.

Astfel, cei 30 de lideri aliați vor aborda “acțiunile agresive ale Rusiei, amenințarea terorismului, atacurile cibernetice, tehnologiile emergente și perturbatoare, impactul asupra securității schimbărilor climatice și ascensiunea Chinei“, a mai arătat secretarul general.

I am pleased to announce that the next Summit of #NATO leaders will take place on 14 June 2021 in Brussels.

We have a substantive & forward-looking agenda to strengthen our transatlantic Alliance and address the challenges of today and tomorrow. #NATO2030 https://t.co/ZgXf1ECnIg

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 22, 2021