Jens Stoltenberg și Mircea Geoană, întâlniri cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru Euroga digitală în scopul întăririi complementarității UE-NATO privind transformările tehnologice

Ursula von der Leyen, i-a primit astăzi, 24 septembrie, la sediul Comisiei Europene din Bruxelles pe premierul Ungariei Viktor Orban, premierul Poloniei Mateusz Morawiecki și premierul Cehiei Andrej Babiš.

Aceștia au purtat discuții cu privire la noul buget al Uniunii Europene, inclusiv Planul de relansare economică, dar și clima, migrația, statul de drept și situația din Belarus s-au aflat pe agenda discuțiilor.

Potrivit președintei Executivului Europena, liderii europeni vor lucra îndeaproape la aceste chestiuni importante.

