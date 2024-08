Joe Biden a reafirmat angajamentul SUA față de securitatea Israelului împotriva tuturor amenințărilor din partea Iranului

Uniunea Europeană a salutat eliberarea joi de către Moscova a unor deţinuţi “persecutaţi pe nedrept”, eliberare care a survenit în cadrul unui schimb amplu între Rusia şi Occident, cel mai amplu după căderea Cortinei de Fier, Bruxelles-ul cerând punerea în libertate a tuturor deţinuţilor politici.

“Uniunea Europeană este uşurată de eliberarea şi transferul spre libertate în afara Rusiei şi a Belarusului a unui număr de deţinuţi politici, între care cetăţeni europeni, cu ajutorul Turciei”, a declarat şeful diplomaţiei europene Josep Borrell, într-un comunicat.

Mesaje au venit și din partea președintelui Consiliului European, Charles Michel, a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a președintei Parlamentului European.

“Le mulțumesc tuturor celor care, inclusiv în Europa, au contribuit la realizarea acestui acord diplomatic”, a scris Michel, pe X.

I welcome the release of 16 people unjustly jailed by the Russian regime. Alsu, Evan, Paul, Vladimir and others, you belong home with your families and loved ones! I thank all those, also in Europe, who helped to make the diplomatic deal possible. EU will continue supporting… — Charles Michel (@CharlesMichel) August 1, 2024

Ursula von der Leyen a evidențiat “diferența izbitoare” în faptul că Rusia a schimbat “democrați ruși cinstiți ținuți prizonieri” cu “criminali și ucigași condamnați”.

I welcome the release of innocent citizens from EU & US and upright Russian democrats held captive in Russia. The Kremlin swapped them for convicted criminals and murderers. This shows the stark difference. This is a moment of great joy for all who have fought for their… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 1, 2024

Președinta Parlamentului European a salutat în mod individual eliberarea Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva și a altor disidenți și jurnaliști, deținuți ilegal de Rusia. “Libertatea lor nu ar fi trebuit să fie niciodată în pericol”, s-a exprimat Roberta Metsola.

I welcome the long overdue release of @evangershkovich, Alsu Kurmasheva & other dissidents & journalists, unlawfully held by Russia. Their freedom should have never been in jeopardy. I wish Evan, Alsu & all those freed, my very best as they rejoin their families and loved ones. — Roberta Metsola (@EP_President) August 1, 2024

La rândul său, cancelarul german Olaf Scholz a apreciat joi, potrivit AFP că decizia “dificilă” de a elibera un presupus agent FSB condamnat pentru crimă, în cadrul schimbului de deţinuţi între Rusia şi Occident, a “salvat vieţi”.

“Nimeni nu a luat cu uşurinţă decizia de a transfera un criminal condamnat la închisoare pe viaţă după doar câţiva ani”, a afirmat Scholz pe aeroportul din Köln, unde erau aşteptaţi foşti deţinuţi, potrivit Agerpres.

Turcia a coordonat la Ankara un schimb de 26 de deţinuţi între Rusia şi mai multe ţări occidentale, printre ei numărându-se şi jurnalistul american Evan Gershkovich, a anunţat joi preşedinţia turcă.

SUA și Rusia, precum și alte țări, au participat la cel mai mare schimb de prizonieri de la sfârșitul Războiului Rece, într-o mediere diplomatică coordonată de Turcia și în urma căreia reporterul american al publicației Wall Street Journal Evan Gershkovich, fostul pușcaș marin american Paul Whelan și criticul Kremlinului Vladimir Kara Murza au fost eliberați de Rusia ca parte a acordului.

Într-o declarație publicată de Casa Albă, președintele american Joe Biden calificat drept o “ispravă a diplomației” schimbul de prizonieri cu Rusia, salutând efortul diplomatic de care a fost nevoie pentru a obține eliberările.

Schimbul a inclus eliberarea a 16 persoane, a declarat joi Casa Albă. Aliații occidentali au fost de acord să trimită înapoi în Rusia opt prizonieri deținuți în Occident, inclusiv Vadim Krasikov, care se afla în închisoare în Germania. În același timp, cei 26 de deţinuţi care au făcut obiectul acestui schimb au fost transportaţi în Turcia cu şapte avioane, dintre care două din SUA, câte unul din Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia şi Rusia, mai precizează sursa citată.

Acordul, negociat în secret timp de mai bine de un an, va fi probabil prezentat de administrația Biden drept un succes major al politicii externe, în contextul în care cursa prezidențială din SUA intră în ultimele luni.