Joe Biden a vorbit la Belfast despre „oportunități economice și investiții fără precedent” în Irlanda de Nord, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Acordului de pace din Vinerea Marea

În prima sa vizită prezidențială în Irlanda de Nord, președintele american Joe Biden a subliniat faptul că investițiile americane pot contribui la stimularea creșterii economice – mai ales dacă politicienii divizați din Belfast rezolvă criză politică care a zdruncinat acordul de pace din Vinerea Mare și a suspendat activitatea guvernului nord-irlandez, relatează France24, CNN și Reuters.

„Sprijinirea persoanelor din Irlanda de Nord, protejarea păcii, conservarea Acordului din Vinerea Mare de la Belfast este o prioritate atât pentru democrați, cât și pentru republicani în Statele Unite, iar acest lucru este neobișnuit în prezent, deoarece partidele noastre sunt foarte divizate. Acesta este un lucru care unește Washingtonul, care unește America”, a declarat Biden într-un discurs ținut în noul campus al Universității Ulster din centrul orașului Belfast, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a Acordului din Vinerea Mare, care a adus pacea în această parte a Regatului Unit.

Join me in Belfast as I deliver remarks marking 25 years of the Good Friday Agreement and our support for economic growth that benefits all communities. https://t.co/Xy30Yo564N

Șeful de la Casa Albă a declarat că „zeci” de companii americane sunt dornice să vină în Irlanda de Nord și a subliniat că „pacea și oportunitățile economice merg mână în mână”. Biden a anunțat că Joe Kennedy, trimisul special al SUA în Irlanda de Nord pentru afaceri economice, va conduce o delegație comercială a companiilor americane în Irlanda de Nord în cursul acestui an.

„Istoria voastră este istoria noastră și, chiar mai important, viitorul vostru este viitorul Americii”, a spus acesta. „Belfastul de astăzi este inima care bate a Irlandei de Nord și este pregătit să genereze oportunități economice și investiții fără precedent, din partea comunităților din Regatul Unit, din Irlanda și din Statele Unite.”

Acordul de pace, semnat la 10 aprilie 1998, a pus capăt la trei decenii de conflict în Irlanda de Nord și a stabilit un guvern cu putere partajată la Stormont, implicând comunitățile unioniste și naționaliste din regiune. Administrația americană de la acea vreme a jucat un rol esențial în discuțiile complexe care au dus la semnarea acordului din Vinerea Mare.

Cu toate acestea, Irlanda de Nord a rămas fără guvern din luna mai a anului trecut, după ce Partidul Democratic Unionist l-a boicotat în semn de protest față de acordul inițial post-Brexit pentru regiune.

„Statele Unite ale Americii vor continua să fie partenerul dumneavoastră în construirea viitorului pe care tinerii din lumea noastră îl merită”, a spus Biden. „Contează pentru noi, pentru americani și pentru mine personal. Contează cu adevărat”.

În discursul său de la Belfast, liderul american a declarat că, în opinia sa, instituțiile democratice stabilite prin Acordul din Vinerea Mare sunt „esențiale pentru viitorul Irlandei de Nord”.

„Un guvern eficient, descentralizat, care reflectă populația Irlandei de Nord și este responsabil în fața acesteia, un guvern care lucrează pentru a găsi împreună soluții la problemele dificile va atrage și mai multe oportunități în această regiune”, a spus acesta. „Așa că sper că parlamentul și executivul vor fi restaurate în curând. Aceasta este o hotărâre pe care trebuie să o luați dumneavoastră, nu eu.”

Criza politică provine, în parte, de pe urma Brexit-ului. Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a lăsat Irlanda de Nord într-o situație de incertitudine între restul Regatului Unit și Irlanda, membră a UE, și a pus acordul de pace sub o presiune sporită.

După multe dispute, Marea Britanie și UE au ajuns la un acord în februarie pentru a rezolva tensiunile legate de comerț, un acord salutat de SUA, care au îndemnat Londra și Bruxelles să pună capăt conflictului lor post-Brexit. Partidul Democratic Unionist, însă, susține că acordul-cadru de la Windsor nu merge suficient de departe și a refuzat să revină la guvernare.

Președintele Joe Biden a recunoscut că Brexit-ul a creat „provocări complexe aici, în Irlanda de Nord”, dar i-a încurajat pe liderii britanici și europeni să „abordeze problemele într-un mod care să servească interesele Irlandei de Nord”.

Programul lui Biden de miercuri a început la un ceai cu premierul britanic Rishi Sunak, la un hotel din Belfast.

In Belfast today the PM and @POTUS reflected on the transformative legacy of the Belfast (Good Friday) Agreement in building peace & prosperity.

They expressed their sincere hope that institutions in Northern Ireland will be restored as soon as possible. https://t.co/AmvExg7O69

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 12, 2023