Joe Biden anunță că Israelul a propus un nou „acord global” de încetare a focului ce cuprinde și eliberarea tuturor ostaticilor

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat vineri noul „acord global” prezentat de preşedintele american Joe Biden pentru încetarea focului în Gaza, spunând că oferă „o oportunitate semnificativă ” de a pune capăt războiului.

„Sunt pe deplin de acord cu Joe Biden că cea mai recentă propunere este o oportunitate semnificativă de a pune capăt războiului şi suferinţei civililor din Gaza. Această abordare în trei etape este echilibrată și realistă. Acum are nevoie de sprijin din partea tuturor părților”, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

De asemenea, președintele Consiliului European, Charles Michel, a trasmis vineri că suferința trebuie să înceteze și a făcut apel la toate părțile să profite de această oportunitate pentru pace.

„Salut noua propunere pentru o încetare temporară a focului în Gaza, eliberarea ostaticilor și acordarea de ajutor umanitar făcută de Joe Biden. Este esențial ca acest lucru să deschidă spațiu pentru discuții privind o soluție pe termen lung, în special o încetare permanentă a ostilităților și retragerea forțelor israeliene, precum și reconstrucția Gaza. Sunt recunoscător pentru eforturile SUA, în cooperare cu parteneri-cheie, în special Qatar și Egipt”, a punctat Charles Michel.

Mai mult, Înaltul Reprezentant Josep Borrell și-a exprimat tot sprijinul pentru foaia de parcurs a lui Joe Biden.



„Oferim tot sprijinul nostru pentru foaia de parcurs a lui Joe Biden pentru o încetare durabilă a focului și eliberarea ostaticilor, care să conducă la o încetare permanentă a ostilităților, la retragerea Armatei Israeliene și la începerea eforturilor de reconstrucție. Războiul trebuie să se încheie acum.

La rândul său, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat noua propunere de a pune capăt războiului din Gaza.

„Am fost martori la prea multă suferință și distrugere în Gaza. Este timpul să ne oprim. Salut inițiativa lui Joe Biden și încurajez toate părțile să profite de această oportunitate pentru încetarea focului, eliberarea tuturor ostaticilor, garantarea accesului umanitar neîngrădit și, în cele din urmă, o pace durabilă în Orientul Mijlociu”, a scris Antonio Guterres, pe contul său de Twitter.

„De luni de zile, secretarul general face presiuni pentru încetarea focului, acces umanitar deplin şi neîngrădit şi eliberarea imediată şi necondiţionată a tuturor ostaticilor deţinuţi în Gaza”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al lui Guterres, Stephane Dujarric, la New York, scrie Agerpres.

Preşedintele american Joe Biden a afirmat vineri că Israelul a propus un nou „acord global” de încetare a focului ce cuprinde şi eliberarea tuturor ostaticilor.

Potrivit lui Joe Biden, propunerea Israelului constă în retragerea tuturor forţelor sale de pe teritoriul palestinian timp de şase săptămâni, o încetare completă a focului şi eliberarea tuturor ostaticilor.