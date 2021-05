Joe Biden anunță că SUA vor dona 80 de milioane de doze de vaccin: În Al Doilea Război Mondial, America a fost arsenalul democrației. Acum va fi arsenalul vaccinurilor

Statele Unite ale Americii intenţionează să trimită cel puţin 20 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19 unor ţări terţe, până la finele lunii iunie, a anunţat luni președintele Joe Biden, fiind vorba, în premieră, de vaccinuri care au fost aprobate şi pentru administrare în SUA, scrie CNN.

“Astăzi, anunţ că vom împărţi cu restul lumii cel puţin 20 de milioane de doze (de vaccin) Moderna, Pfizer şi Johnson&Johnson”, a anunţat într-o alocuţiune liderul de la Casa Albă, informează AFP și Reuters, potrivit Agerpres.

Numărul total al dozelor trimise de SUA în străinătate se va ridica la 80 de milioane, această cifră incluzând 60 de milioane de doze din serul AstraZeneca, care nu este aprobat pentru administrare în Statele Unite, arată un document publicat de Casa Albă.

“Aşa cum în al Doilea Război Mondial, America a fost arsenalul democraţiei, în lupta împotriva pandemiei de COVID-19 ţara noastră va fi arsenalul vaccinurilor“, a spus preşedintele Biden, arătând că această cifră este de cinci ori mai mult decât a donat orice altă ţară până acum, mai mult decât China şi Rusia.

America will never be fully safe while this pandemic is raging globally. That’s why today, I’m announcing that over the next six weeks we will send 80 million vaccine doses overseas.

It is the right thing to do. It is the smart thing to do. It is the strong thing to do.

— President Biden (@POTUS) May 17, 2021