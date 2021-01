Joe Biden anunță un plan de relansare economică a SUA de 1.900 de miliarde de dolari: “Nu avem timp de pierdut. Este în joc sănătatea națiunii noastre”

Președintele ales al SUA, Joe Biden a dezvăluit un plan de relansare economică în valoare de 1.900 miliarde de dolari (aproximativ 1.560 miliarde de euro) pentru economia americană afectată grav de pandemia de coronavirus, relatează BBC.

Planul, care urmează să fie aprobat de Congres, include 1.000 de miliarde de dolari ca ajutor direct pentru populație. Planul mai include 415 miliarde de dolari pentru combaterea virusului și 440 de miliarde de dolari pentru întreprinderile mici.

“Nu avem timp de pierdut. Trebuie să acționăm și trebuie să acționăm acum. Vedem o criză profundă a suferinței. Este în joc chiar sănătatea națiunii noastre”, a spus Joe Biden, informează Digi24.

„Vor fi poticniri pe parcurs, dar voi fi întotdeauna sincer atât în privința progreselor pe care le facem, cât și în privința eșecurilor cu care ne vom confrunta”, a mai spus Biden.

We have no time to waste when it comes to getting this virus under control and building our economy back better. Tune in as I announce my American Rescue Plan. https://t.co/4YAg0nhJMn

— Joe Biden (@JoeBiden) January 15, 2021