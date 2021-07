Joe Biden asigură că SUA vor fi “partenerul statornic” al Inițiativei celor Trei Mări din care face parte și România: Obiectivul este o Europă întreagă, liberă și care să trăiască în pace

O conferinţă de presă comună a premierului spaniol Pedro Sanchez şi a preşedintelui lituanian Gitanas Nauseda, desfăşurată joi la o bază aeriană din Lituania, a fost întreruptă atunci când avioane militare spaniole au fost ridicate de la sol pentru a intercepta un avion militar rusesc, transmit Reuters şi EFE.

În imaginile transmise în direct de la conferinţa de presă de la baza aeriană Siauliai se vede cum evenimentul este oprit după trei minute, în contextul în care piloţii alergau către un avion cu reacţie situat în spatele celor doi demnitari, relatează Agerpres.

Witnessed allied solidarity in action today. The press conference w/ 🇪🇸 PM @sanchezcastejon at airbase of @NATO Baltic Air Police Mission was suddenly interrupted. 🇪🇸 fighter jets alpha scrambled after the alarm of the infringed airspace.

Thank you 🇪🇸 for our security #WeAreNATO pic.twitter.com/g4IlJ3Ow22

