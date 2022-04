Joe Biden atrage atenția că invadarea Ucrainei de către Rusia va continua să afecteze economica globală: ”A dus la creșterea prețurilor la gaze și la alimente în întreaga lume”

Președintele american Joe Biden și liderii Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei, Marii Britaniei, Poloniei, României, instituțiilor UE și NATO au exprimat marți, în cadrul unei teleconferințe securizate – a doua după declanșarea războiului Rusiei în Ucraina -, “un larg consens cu privire la necesitatea creşterii presiunii asupra Kremlinului, în special prin adoptarea de noi sancţiuni”.

Biden a găzduit o videoconferință cu aliații și partenerii pentru a discuta despre sprijinul internațional acordat Ucrainei în fața agresiunii rusești, inclusiv despre furnizarea continuă de asistență în materie de securitate, economică și umanitară, context în care liderii țărilor G7, NATO și UE, precum și cei ai instituțiilor amintite, au pus accentul pe “eforturile lor coordonate de a impune costuri economice severe pentru a trage Rusia la răspundere”, a transmis Casa Albă într-un comunicat.

La discuții au mai participat, alături de Biden, și președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele Poloniei, Andrzej Duda, președintele României, Klaus Iohannis, prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson, prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, prim-ministrul Italiei, Mario Draghi, prim-ministrul Japoniei, Fumio Kishida, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel.

Consensul privind noile sancțiuni, dublat de acțiuni de izolare internațională a Rusiei

Potrivit unui comunicat al guvernului italian, în cadrul reuniunii video “a fost exprimat un consens larg cu privire la necesitatea de a intensifica presiunea asupra Kremlinului, inclusiv prin adoptarea de noi sancțiuni, și de a spori izolarea internațională a Moscovei”, mai ales că miniștrii de finanțe occidentali din G20 iau în calcul să boicoteze o reuniune la care omologul lor rus și-a anunțat participarea.

Statele UE au adoptat deja cinci pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, în vreme ce SUA, Marea Britanie, Canada și Japonia au aprobat măsuri restrictive similare. Pachetele de sancțiuni vizează activele oficialilor ruși, inclusiv ale familiilor Putin și Lavrov, și a marilor oligarhilor ruși, principalele bănci rusești, reducerea sau interzicerea importurilor de energie, de la gaze naturale, petrol și cărbune, precum și interzicerea canalelor de propagandă media ale Kremlinului. Alte măsuri diplomatice au fost reprezentate și de expulzarea unor diplomați ruși din țările occidentale, sub suspiciunea de spionaj.

Anunţul guvernului lui Mario Draghi a fost confirmat de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un mesaj pe Twitter.

“Vom înăspri din nou sancţiunile împotriva Rusiei”, a spus ea, în timp ce șeful Consiliului European, Charles Michel, a insistat asupra faptului că UE va lansa Fondul de Solidaritate pentru Ucraina pentru reconstrucția democratică a acestei țări.

World leaders firmly stand together in support of Ukraine.

We will further tighten our sanctions against Russia and step up financial and security assistance for Ukraine.

Thank you @POTUS for convening this important call.

We #StandwithUkraine

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 19, 2022