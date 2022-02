Joe Biden avertizează Rusia să nu atace Ucraina: SUA vor apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO. Noi și aliații suntem pregătiți să adoptăm sancțiuni puternice

Premierul britanic Boris Johnson şi preşedintele american Joe Biden au vorbit la telefon, luni seară, ajungând la concluzia că un acord pe cale diplomatică este încă posibil în criza actuală din jurul Ucrainei, scrie AFP, preluat de Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Downing Street, prim-ministrul Johnson şi preşedintele Biden s-au informat reciproc, în cursul unei convorbiri telefonice de luni seară, despre discuţiile lor recente cu colegii din întreaga lume. Ei au convenit că rămâne o oportunitate crucială pentru diplomaţie şi pentru ca Rusia să renunţe la ameninţările împotriva Ucrainei, informează

„Președintele Biden și cu mine am căzut de acord în această seară că există o oportunitate crucială pentru diplomație, pentru ca Rusia să retragă din amenințările sale la adresa Ucrainei. Suntem uniți în fața acestor amenințări. O nouă incursiune în Ucraina va avea ca rezultat pagube de mare amploare atât pentru Rusia, cât și pentru restul lumii”, a scris Boris Johnson, pe Twitter.

President Biden and I agreed this evening there is a crucial window for diplomacy & for Russia to step back from its threats towards Ukraine.

We are united in the face of such threats.

Further incursion into Ukraine will result in far reaching damage for Russia and the world.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 14, 2022