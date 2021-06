Joe Biden, către Emmanuel Macron: Uniunea Europeană este incredibil de puternică și are foarte mult de-a face cu capacitatea Europei Occidentale de a fi coloana vertebrală pentru NATO

Președintele SUA Joe Biden și liderii celorlalte țări G7, inclusiv Uniunea Europeană au lansat sâmbătă, la summitul din Marea Britanie, Parteneriatul Build Back Better World (B3W), o inițiativă care urmărește să rivalizeze cu “Noul Drum al Mătăsii” prin care China își extinde influența globală.

“Președintele Biden și partenerii din G7 au convenit să lanseze o nouă și îndrăzneață inițiativă globală de infrastructură, Build Back Better World (B3W) – “Să construim din nou o lume mai bună”, un parteneriat de infrastructură bazat pe valori, de înaltă calitate și transparent, condus de marile democrații, pentru a contribui la reducerea nevoilor de infrastructură de peste 40 de trilioane de dolari în țările în curs de dezvoltare, care au fost afectate de pandemia COVID-19″, a anunțat Casa Albă.

Today G7 leaders will launch the ‘Build Back Better for the World’ plan, giving developing countries access to more, better and faster financing for vital green infrastructure projects.

