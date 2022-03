Joe Biden, către liderii UE: Trebuie să rămânem total uniți. De aceea am solicitat reuniunile NATO și G7. Putin a încercat să rupă NATO, dar Alianța nu a fost niciodată mai unită ca acum

Trebuie să ne asigură că ”Putin va fi învins”, fiind o ”chestiune de securitate pentru viitorul european și pentru viitorul lumii”, a transmis președintele Consiliului European, Charles Michel, într-un interviu acordat CNN înainte de reuniunea șefilor de stat sau de guvern, la care participă și președintele american, Joe Biden, și în cadrul căreia se va discuta despre agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei, securitate și apărare, energie, aspecte economice, pandemia de COVID-19 și relații externe.

We must make sure that Putin will be defeated — it’s a question of security for the future of Europe and the world.

We must support Ukraine’s resistance as much as possible — military, humanitarian and financial. That’s why I have proposed to launch a Trust Fund for #Ukraine. pic.twitter.com/tIMY1iFQ16

— Charles Michel (@eucopresident) March 23, 2022