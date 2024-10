Joe Biden, decorat cu cea mai înaltă distincție a Germaniei pentru că s-a dedicat “alianței transatlantice” timp de jumătate de secol, inclusiv în “cel mai periculos moment pentru Europa”

Preşedintele american Joe Biden a anunţat miercuri, în cadrul unei convorbiri cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și înainte de o vizită-fulger la Berlin, un nou ajutor militar pentru Ucraina în valoare de 425 de milioane de dolari şi care include în special “capacităţi de apărare aeriană suplimentare”.

“Pentru a răspunde nevoilor urgente ale Ucrainei” în războiul său împotriva Rusiei, Statele Unite vor furniza Ucrainei în lunile următoare “sute de interceptoare de apărare aeriană, zeci de sisteme tactice de apărare aeriană, sisteme suplimentare de artilerie, cantităţi semnificative de muniţii, sute de vehicule blindate de transport de trupe, vehicule de luptă de infanterie şi mii de vehicule blindate suplimentare”, a indicat Casa Albă într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, Joe Biden a vorbit cu Volodimir Zelenski despre “eforturile sale de a creşte ajutorul militar acordat Ucrainei până la sfârşitul mandatului său” în ianuarie 2025, în timp ce preşedintele ucrainean l-a informat pe omologul său american despre ultimele evoluţii ale ‘planului său’ pentru a obţine victoria împotriva Rusiei”, plan anunţat miercuri.

Volodimir Zelenski a declarat pe platforma X că a vorbit cu Joe Biden şi i-a mulţumit pentru acest ajutor care include “arme cu rază lungă de acţiune”.

I spoke with @POTUS Joe Biden and thanked the United States for its unwavering support since the beginning of Russia’s full-scale invasion.

President Biden’s leadership in uniting the world and America’s strong bipartisan support have been crucial in helping Ukraine stand firm… pic.twitter.com/fJvyi3EWDz

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2024