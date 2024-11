Joe Biden face apel la unitate după victoria lui Trump: “Într-o democrație, voința poporului prevalează întotdeauna. Nu-ţi poţi iubi ţara doar atunci când câştigi”

Președintele Klaus Iohannis a evocat joi, la summitul Comunității Politice Europene de la Budapesta, “victoria crucială” a Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din Republica Moldova și a reafirmat “sprijinul strategic pentru calea europeană” a țării vecine.

În marja summitului, șeful statului și omologul său de la Chișinău au participat la reuniune a grupului de lideri europeni pentru susținerea Republicii Moldova.

“Am felicitat-o din nou pe Maia Sandu pentru victoria sa crucială și am reafirmat sprijinul nostru strategic deplin pentru reforme, prosperitate, reziliență și calea europeană. Împreună, vom menține cursul!“, a spus președintele.

On the margins of #EPC, I took part in the #CoreGroup Meeting for the Rep. of Moldova. We congratulated @sandumaiamd again for her pivotal victory and reaffirmed our full strategic support for reforms, prosperity, resilience & the European path. Together, we will keep the course! pic.twitter.com/c6XDzVthOa

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 7, 2024