Joe Biden îl avertizează pe Vladimir Putin în ajunul summitului NATO: “SUA vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO cu forța deplină a puterii americane”

Președintele american Joe Biden a afirmat joi seară că Statele Unite vor acționa cu toată forța lor pentru a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO, precizând că va suplimenta numărul forțelor americane în Europa și anunțând totodată un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei după ce Vladimir Putin a declanșat invazia militară în Ucraina.

Joe Biden promite că Putin va deveni un paria pe scena internațională

De la Casa Albă, după un summit de urgență G7, Joe Biden a anunțat că țările democratice vor limita capacitatea Rusiei de a face afaceri în dolari, euro, lire sterline și yeni pentru a face parte din economia globală, relatează Digi24.

În plus, SUA vor opri capacitatea de finanțare și de dezvoltare a armatei ruse, vor diminua la jumătate din importurile de servicii tehnologice care ajută Moscova să concureze într-o economie competitivă de secol al XXI-lea și vor sancționa băncile rusești care dețin împreună în jur de 1 trilion de dolari în active.

Patru bănci ruseşti vor fi sancţionate şi mai bine de jumătate din importurile tehnologice dinspre Rusia vor fi suprimate, a explicat Biden. “Aceasta va impune un cost sever economiei ruse, atât imediat, cât şi pe termen lung”, a declarat el.

I spoke with the G7 leaders today, and we are in full agreement:

We will limit Russia’s ability to be part of the global economy.

We will stunt their ability to finance and grow Russia’s military.

We will impair their ability to compete in a high-tech, 21st century economy.

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022