Joe Biden îl va avertiza pe Boris Johnson că perspectivele unui acord comercial SUA-Regatul Unit vor fi afectate dacă Londra nu respectă angajamentele privind Irlanda de Nord din acordul Brexit

Regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Elisabeta a II-a, îi va primi pe președintele american Joe Biden și pe prima doamnă Jill Biden la Castelul Windsor pe 13 iunie, a anunțat joi Palatul Buckingham într-o postare pe Twitter.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021