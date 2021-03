Joe Biden, întâmpinat virtual de liderii UE în Consiliul European: Umăr la umăr, UE și SUA pot demonstra că democrațiile sunt cele mai potrivite în a proteja cetățenii

Președintele Klaus Iohannis a făcut joi, în cadrul Consiliului European, un apel la unitate și la consolidarea Uniunii Europene.

Cei 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană se reunesc joi și vineri, 25-26 martie, într-o videoconferință pentru a discuta viitorul relației transatlantice, alături de președintele SUA Joe Biden, care se va alătura în premieră liderilor europeni, evoluțiile recente în ceea ce privește situația epidemiologică și campania de vaccinare europeană anti-COVID-19, relațiile cu Rusia și Turcia, dar și subiecte precum piața unică, strategia industrială, digitalizare și reziliența monedei euro.

“La videoconferința din această seară, am reiterat apelul meu pentru unitate și consolidare a Uniunii Europene. Solidaritatea este singura cale înainte în aceste timpuri dificile cauzate de pandemia de COVID-19”, a transmis președintele Iohannis, conform unei postări pe Twitter.

At tonight’s #EUCO videoconference, I reiterated my call for the unity and further consolidation of the #EuropeanUnion. Solidarity is the only way forward in these difficult times caused by the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/h8wfHiMj4P

