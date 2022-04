Joe Biden l-a asigurat pe Volodimir Zelenski că va continua să fie alături de ”curajosul popor ucrainean”. SUA suplimentează asistența militară pentru Ucraina cu 800 de milioane de dolari

Preşedintele Joe Biden a confirmat marţi faptul că l-a acuzat pe omologul său rus Vladimir Putin de comiterea unui genocid în Ucraina, la câteva ore după ce a folosit acest cuvânt pentru prima dată pentru a descrie situaţia din ţara invadată de forţele ruse, transmite AFP.

“Da, l-am numit genocid”, a răspuns preşedintele american jurnaliştilor în timpul unei vizite în statul Iowa, informează Agerpres.

Până acum, administraţia americană nu a pronunţat acest cuvânt, folosit deja de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

“Este din ce în ce mai clar că Putin încearcă pur şi simplu să şteargă ideea însăşi de a putea fi ucrainean”, a adăugat el.

Joe Biden a spus că, dacă “la nivel internaţional, avocaţii” vor decide cu privire la calificarea de genocid,”în ce mă priveşte, arată ca şi cum ar fi”.

Afirmând că “se înmulţesc dovezile” cu privire la “lucrurile oribile pe care ruşii le-au făcut în Ucraina”, preşedintele Biden a estimat că lumea “va descoperi şi mai multe despre devastare”.

Cu câteva ore mai devreme, în timpul unui discurs dedicat combaterii inflaţiei, preşedintele Statelor Unite menţionase cuvântul genocid.

“Bugetul familiei voastre, capacitatea de a face plinul la maşină, nimic din toate acestea nu ar trebui să depindă de un dictator care declară război şi comite un genocid la celălalt capăt al lumii”, a declarat preşedintele american în timpul unei vizite în statul Iowa dedicate combaterii inflaţiei.

Putin’s invasion of Ukraine has driven up gas prices and food prices all over the world. 70% of the increase in prices in March came from the Putin Price Hike.

I’m doing everything I can to bring down prices and address the Putin Price Hike.

— President Biden (@POTUS) April 12, 2022