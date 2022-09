Joe Biden, la ONU: SUA nu caută un război rece cu China, dar vom fi neîngrădiți în a promova o lume liberă, deschisă, sigură și prosperă

Prim-miniștrii Marii Britanii și Japoniei Liz Truss și Fumio Kishida au convenit marți, în cadrul primei lor întrevederi care a avut loc în marja Adunării Generale a ONU de la New York, să lucreze împreună pentru a aborda ameninţarea strategică reprezentată de China, informează Downing Street într-un comunicat difuzat post-întâlnire.

Liz Truss, care s-a întâlnit şi cu preşedintele francez Emmanuel Macron la New York, intenţionează să folosească prima sa deplasare în străinătate de la preluarea mandatului de premier, pe 6 septembrie, pentru a anunţat acordarea unui ajutor suplimentar de miliarde de lire sterline Ucrainei, pentru ca această ţară să continue să se apere împotriva invaziei ruse, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Premierul britanic Liz Truss a condamnat provocările Chinei la adresa Taiwanului în cadrul unei întâlniri cu omologul său japonez Fumio Kishida, în marja reuniunii Adunării Generale a ONU care are loc la New York, a declarat marţi un purtător de cuvânt din Downing Street.

Today I reiterated British commitment to Japan and the Indo-Pacific region in the face of authoritarianism.

I will work with Prime Minister @kishida230 to further grow 🇬🇧🇯🇵 ties, including through UK membership of the Trans-Pacific Partnership. pic.twitter.com/TK1Cr9Nfkj

— Liz Truss (@trussliz) September 20, 2022