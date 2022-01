Joe Biden, la un an de la violențele de la Capitoliu: Trebuie să ne asigurăm că un astfel de atac nu se va mai repeta niciodată

Președintele Joe Biden l-a acuzat joi pe predecesorul său, Donald Trump, că reprezintă o amenințare continuă la adresa democrației americane, într-un discurs rostit cu ocazia comemorării violențelor de la Capitoliu, atac comis de susținătorii fostului președinte, Donald Trump care au încercat să anuleze înfrângerea sa în alegerile din 2020.

În timpul discursului său susținut astăzi la Capitoliu, Biden a avertizat că afirmațiile false ale lui Trump, potrivit cărora alegerile i-au fost furate prin fraudă electorală generalizată, ar putea destrăma statul de drept și submina viitoarele alegeri, relatează Reuters.

„Trebuie să fim absolut clari cu privire la ceea ce este adevărat și ceea ce este o minciună. Iată care este adevărul: Un fost președinte al Statelor Unite ale Americii a creat și a răspândit o rețea de minciuni despre alegerile din 2020. El a făcut acest lucru pentru că prețuiește puterea în detrimentul principiilor”, a declarat Biden.

„Anul trecut, pentru prima dată în istoria noastră, un președinte care tocmai pierduse alegerile a încercat să împiedice transferul pașnic al puterii, în timp ce o mulțime violentă a pătruns în Capitoliu. Dar nu au reușit. Și în această zi de comemorare trebuie să ne asigurăm că un astfel de atac nu se va mai repeta niciodată”, a mai transmis astăzi Joe Biden.

Last year, for the first time in our history, a president who just lost an election tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol.

But they failed.

And on this day of remembrance we must make sure that such an attack never happens again.

— President Biden (@POTUS) January 6, 2022