Joe Biden o va numi pe Karen Donfried, expertă în politica externă a Germaniei și relațiile transatlantice, în funcția de asistent al secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice

Președintele SUA Joe Biden și-a anunțat joi intenția de o nominaliza pe Karen Donfried pentru poziția de asistent al secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice, o poziție deținută în fosta administrație democrată de Victoria Nuland și în primii ani ai administrației Trump de Wess Mitchell.

Asemenea lui Wess Mitchell, care anterior acestei poziții a lucrat pentru think tank-ul CEPA, Karen Donfried are o experiență semnificativă în rândul think tank-urilor cu vocație transatlantice. Din 2014, Donfried este președintele think tank-ului German Marshall Fund of the United States (GMF).

Potrivit unui comunicat al Casei Albe care anunță mai multe nominalizări luate în calcul de Biden la Departamentul de Stat, Karen Donfried “a scris și a analizat pe larg despre politica externă a Germaniei, integrarea europeană și relațiile transatlantice”, ea vorbind fluent și limba germană.

Înainte de a prelua funcția de președinte al GMFUS în aprilie 2014, Karen Donfried a fost asistent special al președintelui și directorul principal pentru afaceri europene în cadrul Consiliului de securitate națională.

Înainte de aceasta, a ocupat funcția de ofițer național de informații pentru Europa în cadrul Consiliului național de informații. S-a alăturat GMF pentru prima dată în 2001, după ce a servit timp de zece ani ca specialist european la Serviciul de cercetare al Congresului.

Din 2003-2005, a lucrat în biroul de planificare a politicilor de la Departamentul de Stat al SUA, gestionând portofoliul Europei.

Karen Donfried este membru în cadrul Consiliului pentru Relații Externe și în cadrul Consiliului American din Germania și a urmat studii în SUA și în Germania, având un doctorat la Fletcher School of Law and Diplomacy și un masterat la Universitatea din München.

Președintele american Joe Biden și-a fixat ca prioritate restabilirea încrederii cu aliații europeni și readucerea alianței transatlantice în prim-planul politicii externe a Washingtonului, atât prin interacțiunile sale cu liderii europeni, cât și prin discursurile de politică externă susținute deja, inclusiv pe scena virtuală a Conferinței de Securitate de la München.

În acest sens, membrii influenți ai administrației sale în materie de politică externă și de securitate – secretarul de stat Antony Blinken și secretarul apărării Lloyd Austin – au efectuat deja vizite în Europa, șeful diplomației SUA călătorind de două ori la NATO, iar șeful Pentagonului efectuând vizite la Berlin, NATO și Londra, pentru consultări cu aliații privind retragerea din Afganistan, combaterea comportamentului agresiv al Rusiei, abordarea ascensiunii Chinei, precum și decizia de menținere și suplimentare a forțelor militare americane din Germania.